Edremit´te park halindeki 2 araç yandı

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Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde park halindeki 2 araç, henüz bilinmeyen nedenle yandı.

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi 119 Sokak üzerinde park halinde olan 2 araç, gece yarısı

henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2021-01-07 11:38:28



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