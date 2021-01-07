Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de polis çeşitli suçlardan aranan 20 kişiyi yakalarken, 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 69 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak için yapılan çalışmalarda il merkezinde 4 aranan şahıs, 3 silah ve 35 fişek, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, 2 silah ve 24 fişek, Bandırma ilçesinde, 5 aranan şahıs, 1 silah ve 5 fişek, Burhaniye İlçesinde 3 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 5 aranan şahıs, 1 silah ve 5 fişek ve Erdek ilçesinde de 1 aranan şahıs yakaladı.

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