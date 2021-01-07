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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depreme dayanıklı olmayan okul yeniden yapılacak

İHA

Depreme dayanıklı olmayan okul yeniden yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ile Balıkesir Valiliği arasında protokol imzalandı. Akfen İnşaat, protokol kapsamında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle eğitim – öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hayata geçirecek. Yeni eğitimöğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanan 16 derslikli okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ve Balıkesir Valiliği ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Akfen İnşaat, protokol kapsamında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle eğitim – öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hayata geçirecek.
1976 yılında Akfen Holding’in temellerini atan Hamdi Akın’ın babasının adını taşıyacak Hasan Akın Anadolu Lisesi’nde inşaat çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanarak, yeni eğitimöğretim yılında hizmete alınması planlanıyor. Hayırsever kimliğiyle öne çıkan Akfen Holding, daha önce Ankara’da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce’de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sunmuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Yıkılan 51 okulun 39’u bugün itibariyle yapımına karar verildi”
Protokol imza töreninde ilk olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız okulun yapımını üstlenen hayırsever Emre Akın’a teşekkür etti. Yıldız, “İlimizde bakanlığımızın açıklamış olduğu rakamlar doğrultusunda 51 okulumuz için yıkım kararı verilmişti. Bu 51 okulumuzun yeniden yapılandırma süreciyle ilgili çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Yıkılan 51 okulumuzun 17 tanesi TOKİ tarafından, 14 tanesi devlet yatırım programımızda, 9 tanesi de hayırseverlerimiz tarafından yapılmak üzere 51 okulumuzun 39 tanesinin bugün itibariyle yapımına karar verildi. Şu an yapımına başlananlar var, yapımına devam edilenler var. Burhaniye Anadolu Lisemiz de bizim yıkım kararı olan okullarımızdan bir tanesiydi. Sağ olsunlar Akfen Holding ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Burhaniye Anadolu Lisemiz kendileri tarafından yapımının üstlenilmesini kabul ettiler. 16 derslikli Burhaniye Anadolu Lisemizi Akfen Holding tarafından yapılmasıyla ilgili protokolünü imzalıyoruz. Bu bir gönül zenginliğidir. Ben bu anlamda Sayın Selim Akın’ın şahsında tüm Akfen Holding’e ilimizdeki 187 bin 843 öğrencimiz adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede okul tamamlandığında açılışında da bu birlikteliği tekrar sağlamak nasip olur” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak: “Eğitim alanına katılan bir çivi geleceğe yatırımdır”
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise imza töreninde yaptığı konuşmada eğitim alanına katılan bir çivinin gelecek için önemine vurgu yaparak, “Bugün çok güzel bir hizmetin burada protokol imza törenini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gerçekleşen bir toplantıda Akfen Holding olarak ülkemizin çok önemli alanlarında faaliyet yürütmekte olan bu güzide kuruluşunun ilimize bir okul yapması konusundaki taahhüdünü bugün hayata geçirilmesini hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Burada Burhaniye ilçemizde Anadolu Lisemiz deprem dayanıklılığı yönünden zayıf bir okulumuzdu. Şimdi burada Yönetim Kurulu Başkanı olarak imzasını atacak olan Selim Akın Bey bu hayırlı işi eğitim ayanına kazandırmış olacak ve Burhaniye ilçemizde 16 derslikli modern bir eğitim kurumunu biz de kazanmış olacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eğitim alanına katılan her çivi unutulmayacak bir hizmettir ve ülkemizin geleceğine bir yatırımdır. Bu manada kendilerine kurumları adına teşekkür ediyorum ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ise annesinin memleketi olan Balıkesir’e hayır işlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Balıkesir benim annemin memleketi. Böyle bir hayır işine vesile olduğumuz için çok mutluyum. Ayrıca ben hem Sayın Valimize, Kaymakamımıza, il müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikatten bütün bu bürokratik işlemler çok hızlı bir şekilde sonuçlandı ve en kısa zamanda da biz bu öğretim yılına okulu yetiştirmek için organize olduk. Umarım Balıkesir’e, Burhaniye’ye hayırlı olur” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın hazırlanan protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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