Akfen İnşaat’tan eğitime destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ‘Okullardan Yarınlara’ eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ile Balıkesir Valiliği arasında protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ‘Okullardan Yarınlara’ eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ve Balıkesir Valiliği ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Akfen İnşaat, protokol kapsamında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle eğitim öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hayata geçirecek.

Bundan 45 yıl önce, 1976 yılında, Akfen Holding’in temellerini atan Hamdi Akın’ın babasının adını taşıyacak Hasan Akın Anadolu Lisesi’nde inşaat çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanarak, yeni eğitimöğretim yılında hizmete alınması planlanıyor.

“6 ayda yıkılıp yeniden yapılacak”

Törende konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, geçtiğimiz yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşen toplantıda Akfen Holding’in ilimize bir okul yapmasına yönelik taahhüdünün oluştuğunu belirtti. Şıldak, “Anadolu Lisemiz deprem nedeniyle risk taşıyan bir okulumuzdu. Burhaniye ilçemize 16 derslikli bir okul kazandırmış olacağız. Eğitim alanında çakılan her çivi geleceğe yönelik unutulmayacak önem taşımaktadır” dedi.

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın da Balıkesir’in annesinin memleketi olduğunu belirterek, “Böyle bir hayır işine vesile olmaktan dolayı mutluyuz. Valimiz, kaymakamımız ve il müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Bu bürokratik işler çok hızlı gerçekleşti. 6 aylık bir sürede tamamen yıkıp yeniden hayata geçireceğimiz okulu yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Holding, daha önce Ankara’da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce’de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştu.

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