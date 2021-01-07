Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma il genelinde yaptığı operasyonlarda 20 şüpheli sahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül İlçesi, Ayvalık İlçesi, Burhaniye İlçesi, Edremit İlçesi, Gömeç İlçesi, Gönen İlçesi, Karesi İlçesi, Manyas İlçesi, Savaştepe İlçesi ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 20 aranan şahıs yakalandı.

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