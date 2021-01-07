Milletvekili Mutlu Aydemir BALOSB'yi gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Mutlu Aydemir BALOSB'yi gezdi

İHA

Milletvekili Mutlu Aydemir BALOSB'yi gezdi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir’i ağırladı. AK Parti Milletvekili Aydemir BALOSB hakkında Bölge Müdürü Mesut Eray’dan bilgiler alarak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarla kreşi ziyaret etti. Ziyaretlerde Aydemir’e BALOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki ile Bölge Müdürü Mesut Eray da eşlik etti.
BALOSB tanıtım gezisinde AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir sanayi olmadan şehirlerin gelişmesinin mümkün olmadığını söyleyerek BALOSB’deki firmaların kadın istihdamı konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Balıkesir’in en çok istihdam sağlayan bacasız fabrikası
İlk ziyaret BALOSB’nin en çok istihdam sağlayan firması Teleperformance Çağrı Merkezine yapıldı. Mutlu Aydemir’e firmanın Yönetim Direktörü Binnur Demirel tarafından çağrı merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Binnur Demirel tarafından bacasız fabrikanın 2 bin 300 kişiye istihdam sağladığı ve özellikle gençlerin istihdamında etkin rol oynadığı belirtildi. Demirel ayrıca konuşmasında; iş arayan, özverili çalışmak isteyen her bireye iş kapısının açık olduğunu, pandemi sürecini pozitif etkene çevirerek, çalışanlarının çoğunu evlerinde istihdam ettiklerini, özellikle dezavantajlı kişilerin de firmada çalışmalarına ortam sağladıklarını ifade etti. Milletvekili Mutlu Aydemir de istihdam sağlayan ve Balıkesir için özellikle gençlerin istihdamına destek olan Teleperfomance firmasının yöneticilerine emekleri için teşekkürlerini iletti. Aydemir, firma içindeki oyun alanları, dinlenme salonları ve yemekhanelerin dekorasyonunu çok beğendiğini, çalışanların da çoğunun genç olmasından dolayı burada adeta bir kampüs havasının oluştuğunu söyledi.

Mutlu Aydemir Neşe Fabrikası’nda
“Annemin işi, benim geleceğim” projesi ile hayata geçen BALOSB Neşe Fabrikası Gündüz Bakımevine ziyarette bulunan Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir çocuklarla vakit geçirdi. Sınıfları tek tek ziyaret ettikten sonra bir grup öğrenci ile etkinlik yaptı. Öğrencilerle sohbet ederek güzel zaman geçiren Aydemir ardından Kreş Müdiresi Burcu Akkeçi’den verilen eğitimler ve yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesinde çalışmak isteyen ama çocuklarını bırakacak yer bulamayan kadınlar için çok büyük avantaj olduğunu belirten Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir BALOSB Yönetimine destekleri için teşekkürlerini bildirdi.

SEM Mobilyanın ARGE ve İnovasyon Başarısı
Son olarak BALOSB’de faaliyet gösteren SEM Mobilya firmasını ziyaret eden Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir üretim alanını gezip fabrikanın işleyişi hakkında bilgi aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Türkoğlu yaptığı bilgilendirmede İstanbul’dan gelerek Balıkesir’e yatırım yaptıkları için çok mutlu olduklarını, BALOSB’de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek yatırımcıya verdikleri desteklerden dolayı Yönetime ve bölge müdürüne teşekkür etti. Fabrikanın yaklaşık 40 ülkeye ihracat yaptığını, ihracat artışından dolayı üretime hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkoğlu “Dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapmamızdaki başarımızın sırrı, ürettiğimiz ürünlerin kendi tasarımlarımız olmasından kaynaklanmaktadır” dedi. Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Pakize Mutlu Aydemir; Armadi Art ve Antonio Valanti markalarıyla dünyaya ihracat yapan firmanın Balıkesir’de üretim yaptığını görmekten çok memnun olduğunu ifade ederek, ARGE ve inovasyonun katma değerli ürünler üretilmesinde çok önemli olduğunu vurguladı.

“Kadın istihdamı önemli”
AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir son olarak BALOSB’nin çekim merkezi haline geldiğini, Balıkesir’in kalkınmasında çok önemli yeri olduğunu ifade ederek sanayi olmadan bir şehrin gelişmesinden bahsedilemeyeceğini, nitelikli fabrikaların BALOSB’ye gelmesiyle Balıkesir’in marka şehir haline dönüşeceğini söyledi. Aydemir ayrıca kadın istihdamının önemine vurgu yaparak bu konuda duyarlılıklarından dolayı fabrika sahiplerine ve BALOSB yönetimine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı yakaladı
Gönen'de 500 vatandaşa pandemi desteği
YEREL HABERLER Gönen'de 500 vatandaşa pandemi desteği
Vali Şıldak'tan 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı
Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor Karesi 38 bin metrekarelik millet bahçesiyle nefes alacak
YEREL HABERLER Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor Karesi 38 ...
Tarihi proje Kocahan’da çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Tarihi proje Kocahan’da çalışmalar devam ediyor
Çeyrek yüzyıldır doğayla iç içe yaşayan aileye korona darbesi
YEREL HABERLER Çeyrek yüzyıldır doğayla iç içe yaşayan aileye korona ...
Akfen İnşaat’tan eğitime destek
YEREL HABERLER Akfen İnşaat’tan eğitime destek
Depreme dayanıklı olmayan okul yeniden yapılacak
YEREL HABERLER Depreme dayanıklı olmayan okul yeniden yapılacak
Pandemi dönemini fırsata çevirdi, mutfağında rengarenk eşyalar üretti
YEREL HABERLER Pandemi dönemini fırsata çevirdi, mutfağında ...
Tablet yardımlarına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Tablet yardımlarına teşekkür belgesi
Balıkesir'de kazalar, mobese kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kazalar, mobese kameralarına yansıdı
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de 20 kişiye uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 20 kişiye uyuşturucu operasyonu
Edremit´te park halindeki 2 araç yandı
YEREL HABERLER Edremit´te park halindeki 2 araç yandı
Gönen'de 123 öğrenciye tablet
YEREL HABERLER Gönen'de 123 öğrenciye tablet
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK
Başkan Cankul'dan pandemi savaşçılarına baklava
YEREL HABERLER Başkan Cankul'dan pandemi savaşçılarına baklava
Polis bu kez operasyona değil, 'doğum günü' kutlamaya gitti
YEREL HABERLER Polis bu kez operasyona değil, 'doğum günü' kutlamaya ...
(Özel) Sıcak havalar hamsi fiyatlarını vurdu Marmara hamsisinin fiyatı tavan yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Sıcak havalar hamsi fiyatlarını vurdu Marmara ...
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, otomobilini bırakmadı
YEREL HABERLER Direksiyon başında fenalaşan sürücü, otomobilini ...
Yalancı bahara aldanan portakal ağaçları 'çiçek' açtı
YEREL HABERLER Yalancı bahara aldanan portakal ağaçları 'çiçek' açtı
Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar ...
Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci
YEREL HABERLER Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci
Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar
YEREL HABERLER Balıkesir'de kuyumcu soydular, Manisa'da yakalandılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X