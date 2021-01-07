Ayvalık’ta uyuşturucu tacirleri jandarmadan kaçamadı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler düzenledikleri operasyonla İzmir’den getirdikleri uyuşturucu maddeyi ilçede satmak istediği belirtilen R.K. ve D.Ç. isimli şahısları yanlarında bulunan 300 gram esrar maddesi ile kıskıvrak yakaladı. Yakalanan R.K. ve D.Ç.hakkında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

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