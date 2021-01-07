Ayvalık'taki kaçak göçmen operasyonunda 4 organizatör tutuklandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Kadri KAYAHüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde yakalanan 28 kaçak göçmenle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 organizatörden 4´ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, Cunda Adası Ortunç koyu ormanlık alanında 28 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapılırken, 9 organizatör ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörler M.E.S., F.E., E.C. ve İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 organizatör ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA-Hüsnü EVREN

2021-01-07 22:35:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.