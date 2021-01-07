Park halinde yanan araç önündeki aracı da yaktı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halinde yanan araç, önündeki aracın da kısmen yanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 119. Sokak’ta park halindeki Fiat Fiorino marka 10 LM 420 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bir anda büyüdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, hafif ticari aracın tamamen yandı. Yangında önünde park halinde bulunan 10 N 2798 plakalı otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.