Balıkesir'de traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti Yol gösterdiği traktörün altında kaldı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde traktörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Olay, Gömeç ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ İşletmesinin şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.O. idaresinde traktör ile geri manevra yaptığı sırada, yol gösteren Murat Tekin'e (42) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Murat Tekin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü O.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Tekin'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.