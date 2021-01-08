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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gömeç'i yasa boğan kaza

İHA

Gömeç'i yasa boğan kaza

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, traktörün çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, C.O. isimli kişi traktörle geri geri manevra yaparken, 40 yaşındaki Murat Tekin’e çarptı. Tekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İlçenin sevilen kişilerinden 2 çocuk babası Tekin’in ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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