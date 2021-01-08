Evinin mutfağını atölye haline getirdi, rengârenk eserler üretti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 2 torun sahibi Dilek Özcan, pandemi döneminde evinin mutfağını atölye haline getirdi. Özcan’ın seramik hamuru, ahşap boyama ve el işi süslemeleri büyük ilgi gördü.

Burhaniye de, biçki dikiş, resim, müzik ve güzel sanatlar kurslarına devam eden 3 çocuk ve 2 torun sahibi Dilek Özcan, pandemi döneminde evden dışarı çıkamayınca mutfağını atölye haline getirdi Boş zamanlarında mutfağındaki masada çalışmalarını sürdüren Özcan’ın seramik hamurundan yaptığı bir birinden güzel çiçek ve takıları ile ahşap boyama işleri ilgi gördü. Evini sergi salonuna çeviren Dilek Özcan herkesin kendini meşgul edecek bir meşgale bulmasını istedi.

Kültür Sanat Derneği Korosunda da ud çalan Dilek Özcan, “Bu pandemi döneminde farklı şeylerle vaktimi geçirmeyi düşündüm. Daha önceleri resim kurslarına gittim. Bir paşa eşinden de seramik kursu almıştım. Şimdi mutfağımı atölye haline getirdim. Mutfakta işlerimi yaparken, bir taraftan da seramik hamuru ile çiçekler üretiyorum. Pandemi döneminde günümüz evde geçiyor. Kendimizi meşgul etmek içinde böyle şeyler yapmak lazım. Vaktimi böyle şeylerle geçiriyorum. Bunlar bize aynı zamanda terapi oluyor. Çok da gazel eserler ortaya çıkıyor. Bu tür çalışmaları herkese tavsiye ederim” dedi. Eşinin çalışmalarını takdir ettiğini anlatan Ali Özcan da, “ Ben, eşimi evlendikten sonra kurslara gönderdim. Biçki dikiş kurslarına gitti. Resim kurslarına gitti. Müzik kurslarına ve güzel sanatlar kurslarına gitti. Çok güzel işler yapıyor. Bu tür çalışmaları herkes yapmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.