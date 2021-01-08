Koronadan hayatını kaybeden doktor anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde koronavirüs sebebiyle genç yaşta vefat eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Necati Emirhan, 5 yıl görev yaptığı Gönen Devlet Hastanesi’nde anıldı.

Gönen Devlet Hastanesi önünde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Dr. Necati Emirhan eski mesâi arkadaşları tarafından anıldı. Gönen Kaymakamı Aslan Yurt ile Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Atıcı’nın da katıldığı anma töreninde Dr. Necati Emirhan’ın Gönenlilere 5 yıl boyunca hizmet verdiği belirtildi. Hastanede görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanları da eski mesâi arkadaşlarının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.