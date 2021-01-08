Erdek’te 10 öğrenciye tablet bilgisayar

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, EBA’ dan verilen eğitimleri takip edebilmeleri için ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet bilgisayarları dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan sürdürülecek eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla dağıtımını sürdürdüğü tablet bilgisayarlardan öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere ilk etapta Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 tablet bilgisayar gönderildi.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Eğitimin uzaktan yapıldığı korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitim faaliyetlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet platformu, EBA canlı dersler ve TRT EBA televizyon kanalları üzerinden devam edilmektedir. Elverişsiz sosyoekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere de uzaktan eğitim imkânı tabletler müdürlüğümüze ulaşmış olup, Erdek'te ilk etapta 10 tablet gönderilmiş, bu tabletler EBA’ya ulaşmakta güçlük çeken 10 öğrencimize ulaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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