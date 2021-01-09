(Özel) 400 yıllık değirmen kuraklığa yenildi

Balıkesir’de 400 yıllık olduğu tahmin edilen ve çiftçilerin buğday dökerek un yaptığı tarihi değirmen bu yıl çalışmadı. Su çarkı prensibi ile çalışan değirmen, altından akan az su nedeni ile taşları döndürmezken, vatandaşlar değirmenin ilk kez çalışmadığına şahit oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 400 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan ve geçtiğimiz yıllarda Sındırgı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmaları ile faaliyete geçen tarihi su değirmeni kuraklığa yenik düştü. 400 yıldır su ile dönen ve özellikle karakılçık buğdayının öğütüldüğü eski usul çalışan değirmen, kuraklık nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Çalıştığı dönemde değirmeni ziyaret eden ve yakın civarda böyle bir değirmenin olmadığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Bizim bildiğimiz yakın civarda böyle bir değirmen yok. Bizler de Sındırgı Belediyesi olarak bu işin yanında olduk ve İbrahim amcaya da yardımcı olarak bu işin devam etmesini sağladık. Dört asırdan beri insanlar bu değirmene geliyorlar ve unlarını öğütüyorlar “ dedi.

4 kuşaktır değirmeni işleten aileden Kenan Gümüş, "Buğdaylar, kasım ayından itibaren öğütülerek, un haline getirilmeye başlanırdı. Ancak kuraklık nedeniyle şu anda gelen suyun kuvveti, değirmen taşını döndürmeye yetmiyor" dedi.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık Mahallesi’nde, 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle durdu. Gökdeniz ailesinin 4 kuşaktır işlettiği değirmen, yeterli yağış olmaması nedeniyle derelerdeki su miktarının azalması sonucu çalışamaz duruma geldi. Gökdeniz ailesinden Kenan Gümüş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Sonbahar döneminde başlayan yağmurlar ile değirmende buğday öğütmeye başladıklarını anlatan Kenan Gümüş, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kasım ayında randımanlı bir şekilde çalışmaya başlardık. Bu sene yaşanan kuraklık, değirmeni de etkiledi. Değirmende buğday öğütmek için para almıyoruz. Bu değirmende para geçmiyor. Öğütülen bir çuval buğday için, yine bir ölçek buğday alınıyor. Zaten bu değirmenin bulunuş hikâyesi de farklı. Yaklaşık 400 yıl önce bölgede gezen büyüklerimiz, yıkıntıyı görüyor ve altında taşları buluyor. Sonrasında da değirmeni çalıştırmaya karar veriyor. İnşallah ihtiyacımız olan yağışlar başlar ve eski günlerdeki gibi işlerimizi devam ettiririz" dedi.

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