Burhaniye Pelitköy’de çöplük yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burhaniye ilçesinde, kırsal Pelitköy mahallesinde çıkan çöplük yangınını itfaiye söndürdü. Çöplük yangını Halit Selçuk Ortaokulu arkasındaki çöplük alanda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Halit Selçuk Ortaokulu arkasındaki moloz yığılı alanda dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, bir saatlik uğraşı sonucu yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.