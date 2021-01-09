Jandarmadan sokak hayvanlarına yem

Balıkesir'de jandarma ekipleri Karesi, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde sokak hayvanlarına yem desteği yaptı. Jandarma ekipleri iki adet bitkin ve aç sokak köpeğini besleyerek, Ovaköy hayvan barınağına teslim etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi maksadıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından 9 Ocak 2021 tarihinde Karesi, Savaştepe ve Sındırgı İlçelerinde sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyeti icra edilmiştir. Sındırgı İlçesi Binmurt mevkiinde yol kenarına bırakılmış vaziyette, aç, yorgun ve bitkin oldukları gözlenen, 34 aylık oldukları değerlendirilen iki adet sokak köpeği beslenerek, gerekli kontrol ve muayenelerinin yapılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Ovaköy'de bulunan geçici hayvan bakımevine teslim etti.

Jandarma pandemi süresince, sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanların korunması ve sahipsiz bırakılmaması adına, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi faaliyeti aralıksız devam edecek.

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