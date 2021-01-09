Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 97 - Manisa BŞB: 95

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Türkiye Basketbol Ligi 14. hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 uzatma sonunda 9795 mağlup etti.

İlk çeyrek konuk ekip lehine 1826 sonuçlanırken devreyi de Manisa temsilcisi 4029 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor farkı eritirken son çeyreğe 5756 Manisa Büyükşehir üstünlüğüyle girildi. 4.periyot 7272 eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmaya gitti. İlk uzatma periyodu 8181 bitince eşitlik bir kez daha bozulmadı ve 2. uzatma periyoduna geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı bu uzatmada lehine çevirdi ve parkeden 9795 galip ayrıldı.



Salon: Kurtdereli

Hakemler: Uğur Özen xxx, U.Özgün Ergün xxx, Batuhan Söylemezoğlu xxx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 21, İsmail Çevik x 2, Berkay Genç xx 12, Zane Knowles xxxx 21,

İbrahim Yıldırım x 3, Ogün Sevinç xxx 16, Tuğberk Gedikli xx 12, Koray Uzunhasan xx 10

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus Anthony Hall xx 8, Ramazan Tekin x 4, Gökhan Aydın xx 9, Calvin Jerome

Godfrey xxxx 26, Recep Doğrusöz xxxx 26, Faik Can Kaşıkçı x 2 , Tolga Kaan Birer x 2 , Umut Geçen xxx 18

1. Periyot: 1826 (Manisa BŞB lehine)

Devre: 2940 (Manisa BŞB lehine)

3. Periyot: 5657 (Manisa BŞB lehine)

4. periyot : 7272

1.uzatma: 8181

2.uzatma: 9795 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

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