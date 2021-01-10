Kazdağları'nda beliren gökkuşağı beğeniyle izlendi

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Kazdağları’nda etkili olan sağanak yağış sırasında çıkan gökkuşağı beğeniyle izlendi.

Kazdağları’nın Hanlar mevkii yakınlarında yağış devam ederken bulutların arasında kendini gösteren güneşin etkisiyle yaklaşık 15 dakika boyunca gözlemlenebilen gökkuşağı büyük bir beğeni ile izlendi. Bölgede bu güzel doğa olayına şahit olanlar gökkuşağını fotoğraf makineleri ile yakalamak için büyük uğraş verdiler.

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