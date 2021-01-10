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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül kendi bitkilerini yetiştiriyor

İHA

Altıeylül kendi bitkilerini yetiştiriyor

Altıeylül ilçesinin Paşaköy mahallesinde bulunan yerleşkede faaliyetlerini sürdüren Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kendi bitkilerini üretiyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 50 çeşit bitki ve fidan üretimi gerçekleştiriliyor. Toplamda 450 m2’lik alanda üretimi yapılan bitki ve fidanların, parklar ile yeşil alanlarda kullanılması planlanıyor. Kendi serasında kendi bitkilerini üreten Altıeylül Belediyesi, bütçesine de katkıda bulunuyor. Tasarruf ve geri dönüşüme büyük önem veren Altıeylül Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü aracılığıyla geri dönüşüme destek verip, eskimiş park malzemelerini de onararak tekrar hizmete sunuyor.
2021 yılında daha yeşil bir Altıeylül göreceğiz
Altıeylül Belediyesinin yeşil alan çalışmaları kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü aracılığıyla, bu zamana kadar toplamda 64 park ve 70 Bin m2’lik yeşil alan Altıeylül İlçesine kazandırılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Paşaköy’deki serada da lavanta ve çelikleme yöntemiyle üretilen gül fidanları bir sonraki yıl için ekime hazır hale getirilirken, kurulan seranın büyütülerek üretimin arttırılması planlanıyor. Fidanların yetiştirilmesinden park ve bahçelere dikilmesine kadar olan tüm süreç Altıeylül Belediyesi’nin kendi personeli tarafından gerçekleştiriliyor. 2021 yılını dolu dolu geçirecek olan Altıeylül Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirerek daha yeşil bir Altıeylül için çalışmalarını sürdürüyor.
Altıeylül yeşile ve geri dönüşüme önem veriyor
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, daha önce de Altıeylül Belediyesi’nce üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin yapıldığı yerleri de ziyaret etmişti. Bitki ve fidanların üretildiği sera ile ilgili umutlu olduğunu söyleyen Başkan Avcı “Arkadaşlarımız burada kendi çabalarıyla 50 çeşit bitki ve fidan üretimi yapıyorlar. Amacımız üretimini yaptığımız bitkilerin çeşitliliğini arttırarak ilçemize kazandırmak. Burada üretilen bitki ve fidanlar ilçemizin park ve bahçelerinde kendi personelimiz tarafından dikiliyor. Kendi kendimize yetebiliyor olmak, bize ayrıca mutluluk veriyor. Bu tesiste arkadaşlarımız, eskiyen park ve bahçe malzemelerinin onarımını da yaparak geri dönüşüme kazandırıyor. Seranın yapımında da geri dönüşüm malzemesi kullanarak buna katkıda bulundular. Bununla gurur duyuyoruz. Çünkü biz, geri dönüşüme fazlasıyla önem veriyoruz. İsraftan kaçarak üretim yapıp hem şehrimiz hem de ülkemiz adına tasarrufta bulunuyoruz. Burayla ilgili de gerekli talimatları verdik. Bitki çeşitliliğini arttırarak üretimi büyütmeyi planlıyoruz. Çünkü Altıeylül sakinleri daha yeşil bir Altıeylül’ü hak ediyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. İnşallah burayı daha da büyütüp ilçemize kazandırarak Altıeylül’ü daha yeşil ve daha yaşanır bir ilçe haline getireceğiz” dedi.

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