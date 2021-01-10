4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli olarak İstanbul, Bursa ve Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aranan 10 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. 12 adrese eş zamanlı olarak Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile yapılan operasyonda 3 bin 405 adet uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 2 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, uyuşturucudan elde edilen 30 bin 800 lira, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 42 adet 7.65 dolu fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlıların sorgusu sürüyor.

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