Erdekli gazetecilere pastalı kutlama

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle pasta kesildi. Erdek Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinliğe ilçede bulunan gazeteciler davet edildi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku yerel gazete temsilcileriyle bir araya gelerek günün anısına pasta kesti.

Gazeteciliğin zor olduğu kadar önemli bir meslek olduğunu kaydeden Kaymakam Atasoy “Ülkemizin gelişmesine, ilerlemesine, birlik beraberlik duygusunun güçlenmesine katkıda bulunup, kişilik haklarına saygılı davranıp, kamuoyunu doğru haberle buluşturmak için fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın gününü kutlarım” diye konuştu.

Erdek’in birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Atasoy ortak paydalarının Erdek’in çıkarları olduğunu belirtti. Bu anlamda gazetecilere de önemli görev düştüğünü söyleyen Atasoy gazetecilerin kamuoyunu toplumsal olaylar sırasında doğru bilgilendirmesinin önemine işaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Karabaş, kamu görevi yapan gazetecilerin halkın doğru bilgilendirmesi noktasında çok önemli ve gurur verici bir meslek olduğunu ifade ederek gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilerde Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’u 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyerek gazetecilik görevlerini daha rahat yerine getirmeleri için bazı isteklerde bulundular. Kaymakam Atasoy ayrıca toplumun bilgilendirilmesi adına kamu yararına yapılacak olan haber bilgilerini daire amir ve müdürlerden alınabileceğini belirtti.

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