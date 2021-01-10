Bigadiç'te bir mahalle karantina altına alındı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam kırsal mahallesi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesindeki Doğançam mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğançam Mahallesi 10 Ocak Pazar günü saat 18'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada Doğançam Mahallesinde çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtildi. Salgının yayılmasını önlemek maksadıyla mahallenin karantina altına alındığı açıklandı.

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