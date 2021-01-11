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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de mobilya atölyesinde yangın

İHA

Balıkesir’de mobilya atölyesinde yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabaha karşı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından bölgedeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Mobilya Atölyesinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Edremit Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahele etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın diğer işletmelere sirayet etmeden söndürüldü. İş yerinde hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

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