Balıkesir'de polisten 19 kişiye uyuşturucu operasyon

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan 3 adet aparat ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi. Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde yaptığı 9 ayrı operasyonda ; 19 şüpheli şahsı yakalarken, yapılan aramalarda; 40 adet sentetik ecza hapı, 7,79 gram metamfetamin, 1,00 gram esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

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