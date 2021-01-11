Balıkesir'de son 1 haftada 118 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptığı 76 uyuşturucu operasyonunda 118 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 04.10.2021 10.01.2021 tarihleri arasında yapılan 76 ayrı çalışmada 118 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden, 4 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar esnasında polis ekipleri yaptıkları aramalarda; 528 gram esrar, 94 gram bonzai, 438 adet ecza hap, 469 gram metamfetamin maddesi, 23 adet Ecstasy hap, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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