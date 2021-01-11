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Traktörün altında kalan baba ile oğul hayatını kaybetti

DHA

Traktörün altında kalan baba ile oğul hayatını kaybetti


Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan baba Mehmet Özuçar (60) ile oğlu Okan Özuçar (25) hayatını kaybetti.
Kaza, Manyas ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi´nde akşam saatlerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan ve ürettiği sebzeleri pazarlarda satarak geçimlerini sağlayan Mehmet Özuçar, oğlu Okan Özuçar ile birlikte tarlasından topladığı sebzelerle eve dönmek yola çıktı. Mehmet Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Baba ile oğul traktörün altında kalırken, çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ile oğulun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ile oğulun ceseleri morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2021-01-11 19:05:15

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