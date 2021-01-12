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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor

DHA

Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor


Fatih Emrah ERDOĞANKadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda hediyelik eşya dükkanı bulunan Cemal Çakmak ve oğlu İbrahim Çakmak'ın Uzak Doğu'dan ithal ederek, süs eşyası olarak sattıkları kurutulmuş zehirli balon balıkları büyük ilgi görüyor. Renkli objeler ile süslenen balon balıkları, daha çok hediye olarak tercih ediliyor.
Hint Okyanusu kökenli olan ancak küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türk sularına gelip, balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan balon balığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hediyelik eşya olarak satılıyor. Yıllarca balıkçılık yaptıktan sonra Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası´nda hediyelik eşya dükkanı açan Cemal Çakmak, Uzak Doğu ülkelerinden ithal ettiği kurutulmuş balon balıklarını, süs eşyası olarak satıyor. İstanbul´dan Kayseri´ye kadar çok sayıdaki kentten alıcısı olan kurutulmuş balon balıklarının fiyatı 25 liradan başlıyor.
Müşterilerinin imitasyon sandıkları balon balıklarının gerçek olduğunu anladıkları zaman şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çakmak, "Bu işi 40 yıldan beri aile olarak yapıyoruz. Hediyelik eşya satan Cunda Adası´ndaki ilk dükkan biziz. Bu eşyaların hepsini Filipinler'den ithal ediyoruz. Sadece deiz kabuklarından lambaları ben yapıyorum" dedi.
Babası Cemal Çakmak ile birlikte dükkanı işleten İbrahim Çakmak ise balon balığının iki türü olduğunu belirtti. Japonya´da işinde usta kişiler tarafından özel izin belgeli olarak balon balığının yemeğinin yapıldığını söyleyen İbrahim Çakmak, "Balon balığı, Japonya´da meşhur bir yiyecek. Özel bıçaklarla kesiliyor. Şu anda ülkemiz denizlerinde de görülmeye başlandı. İstanbul taraflarında balıkçılar oldukça şikayetçi bu türden. Öldürüp kuyruğunu getirenlere para verilmesi gibi çalışmalara bile başlandı. İnsanlar balon balığını bilmiyorlar, kedi balığı sanıyorlar. Dikkat edilmesi gerekli. Süs eşyası olarak da insanlara farklı geldiği için büyük ilgi görüyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN-Kadri KAYA
2021-01-12 09:34:40

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