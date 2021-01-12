FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'mahrem öğretmen' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem öğretmen' yapılanmasında yer aldıkları saptanan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararları üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları ekipleri tarafından Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin, sorguları devam ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-12 12:37:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.