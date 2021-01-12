Lodosun sebep olduğu dev dalgalar sahilleri dövüyor

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Edremit Körfezi'nde bu sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos sebebiyle Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Zaman zaman hızı 70 kilometreyi geçen Kuvvetli lodos, Edremit ilçesinin Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli mahalleleri ile Burhaniye ilçesinin Ören, Öğretmenler mahallerinde sahil kesimlerinde etkisini gösteriyor. LOluşan dalgalar sahillere vuruyor. Lodos sebebiyle bölgede hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar ulaştı. Önümüzdeki günlerde rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte özellikle Kazdağları’nda kar yağışı bekleniyor.

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