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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek’te martılar ekmek ve simitle besleniyor

İHA

Erdek’te martılar ekmek ve simitle besleniyor

Erdek sahillerinde denize atılan ekmek ve simit parçacıkları ile küçük balıkları kapmak isteyen yüzlerce martı kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Erdek’te, Ocak ayının ayında olmamıza rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hem vatandaşlar, hem de martılar güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Erdek’te feribot iskelesi ve çay bahçeleri bölgesi liman içi arasında yiyecek peşindeki yüzlerce martı dikkat çekiyor.
Martılar, gün boyunca deniz üzerinde vatandaşların attığı ekmek, simit gibi parçacıkların yanı sıra küçük balıkları kapmak için birbiriyle yarışıyor. Yüzlerce martı, deniz kıyısından vatandaşların attığı ekmek, simit parçacıkların yanı sıra atılan küçük balıklarla beslenirken kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor. Martıları besleyen vatandaşlar, bayat ekmek ve simit ile küçük balıkları martıların beslenmelerinde kullandıklarını belirterek, "Onların uçuşunu seyretmek insana huzur veriyor" dedi.

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