Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi

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Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR'in Manyas ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatlarını kaybeden Mehmet Özuçar (60) ile oğlu Okan Özuçar (25) toprağa verildi.

Kaza, dün Manyas ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Özuçar ve oğlu Okan Özuçar, tarladan eve dönmek için traktörleriyle yola çıktı. Ancak baba Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada baba ve oğlu, traktörün altında kalarak, hayatlarını kaybetti.

Mehmet Özuçar ve Okan Özuça'nın cenazeleri bugün ilk olarak evlerininin önüne götürüldü. Helallik alındıktan sonra da cenaze namazına müteakip, Hamamlı Mahallesi Mezarlığı´nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2021-01-12 15:41:50



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