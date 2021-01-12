AK Parti Karesi'den İHA'ya ziyaret

Balıkesir AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

10 Ocak gününün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gününe rastlaması nedeniyle AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlı ve yönetim kurulu üyeleri 'Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla İhlas Haber Ajansı Balıkesir bürosunu ziyaret ederek, özel günü kutladılar.

İHA ziyaretine Başkan Yusuf Hocaoğlu, Başkan Yardımcıları Cemal Kocataş, Akın Emiroğlu, Alp Sandıkçı ile birlikte ziyareti gerçekleştirdiler. Başkan Hocaoğlu ziyaret esansında İHA çalışanlarının gününü kutlayarak, Gazetecilik mesleğinin meşakkatli bir iş olduğunu ve gazetecilerin gecegündüz sahada olup toplumu yaşanılan olaylarla ilgili doğru bilgilerle haberdar ettiklerini ve tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.