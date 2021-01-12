Edremit Körfezi'ndeki dereler temizleniyor



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi'ne atık taşıyan derelerde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik ve ıslah çalışmasına başladı. Ekipler, Gömeç Deresi, Havran ve Edremit çayları ile Nikita Deresi´ndeki kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları atarak bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Körfez´e atık taşıyan dereleri kontrol altına alıyor. Büyükşehir Belediyesi; Gömeç Deresi, Havran ve Edremit çayları ile Nikita Deresi olmak üzere yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki alanda ıslah ve temizlik çalışmaları sürdürüyor.

DİP TEMİZLİĞİ VE ŞEV DÜZENLEMESİ

Dere ıslah ve temizlik çalışmaları kapsamında; Gömeç Deresi´nde ana kolda 605, yan kolda 303 metre olmak üzere toplam 908 metre uzunluğunda dere yatağında dip temizliği ve şev düzenlemesi gerçekleştirildi, taş tahkimat çalışmaları ise devam ediyor. Bin 800 metre uzunluğundaki alanda yabani otların temizlendiği, kenar ve dip temizliğinin yüzde 50´sinin tamamlandığı Havran Çayı´nda ise ıslah ve temizlik çalışmaları sürüyor. Edremit Çayı´nın her iki yakasında, çift taraflı olmak üzere toplam bin 108 metre uzunluğundaki kanalda ıslah ve temizlik çalışmaları tamamlanarak, 60 santimetre olan derinlik 4 metreye çıkarıldı. Bölgede yol dolgusu ve kanal yüzeyindeki taş tahkimat çalışmaları ise devam ediyor.

NİKİTA DERESİ´NDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ayvalık ilçesinden geçerek, Sarımsaklı sahiline dökülen Nikita Deresi´nde de ıslah çalışmalarına başlandığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "10 bin metrelik alanda ıslah çalışmalarının başladığı Nikita Deresi´nde sazlıklar ve otlar ortadan kaldırılacak, ardından dip ve kenar temizliğine geçilecek. Derelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla on yıllardır biriken kirlilik temizlenirken, ıslah ve şev çalışmalarıyla da sazlık oluşumu engellenip, gelecek yıllarda kirlenmesinin önüne geçilecek. Bir yandan dere temizliği ve ıslah çalışmaları gerçekleştirilirken, diğer yandan da arıtma tesisi yatırımları sürüyor. 20 ilçede, 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet verilmekte. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla atık su tesis sayısı 42´ye, kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-01-12 16:44:52



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