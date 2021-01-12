Balıkesir'de 19 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulaması esnasında çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalanırken, 3 ateşli silah ve bu silahlara ait 38 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 11.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 4 aranan şahıs, 2 tabanca ve 14 fişek, Ayvalık'ta 2 aranan şahıs,
Bandırma'da 3 aranan şahıs, Burhaniye'de 3 aranan şahıs, Edremit'te 2 aranan şahıs, 1 tabanca ve 10 fişek, Erdek'te Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 2 şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs, Gönen'de 2 aranan şahıs ve Savaştepe ilçesinde 1 aranan kişi olmak üzere toplam 19 aranan şahıs yakalanırken, 3 tabanca ve bu silahlara ait 38 adet fişek ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.