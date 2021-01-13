Balıkesir'de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri asayiş uygulamasında 2 tabanca, 11 fişek ve 1 pala ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Ayvalık'ta 5 aranan şahıs, Bandırma'da 11 aranan şahıs, Bigadiç'te 1 aranan şahıs, Burhaniye'de 4 aranan şahıs, Edremit'te 1 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs, Havran'da 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, Karesi'de 5 aranan şahıs, 1 tabanca, 4 fişek ve 1 pala, Manyas'ta 1 aranan şahıs ve Savaştepe ilçesinde de 1 aranan şahıs yakalanırken toplamda, 30 aranan şahıs yakalandı ve 2 tabanca, 11 fişek ve 1 pala ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.