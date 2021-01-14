Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamasında 14 aranan kişiyi yakalarken, uygulama esnasında 7 ateşli silah ve bu silahlara ait 39 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir İl merkezinde 3 aranan şahıs, 1 silah ve 5 fişek, Ayvalık İlçesinde 1 aranan şahıs, 1 silah ve 13 fişek, Burhaniye İlçesinde 4 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 2 aranan şahıs, 3 silah, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 21 fişek, Erdek İlçesinde 1 aranan şahıs, Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs ve Gönen ilçesinde de 2 aranan şahıs yakalanırken toplamda 14 arana şahıs yakalandı ve 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 30 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi.

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