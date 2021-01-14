Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakalarken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında Altıeylül ilçesinde 1 ruhsatsız av tüfeği, Ayvalık İlçesinde 5 aranan şahıs, Bandırma'da 4 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 1 aranan şahıs, Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs, Kepsut İlçesinde 1 aranan şahıs, Savaştepe ilçesinde 1 aranan şahıs ve Susurluk ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 14 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.