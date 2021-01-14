Başkan Avcıdan muhtarlara ziyaret

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, merkez mahalle muhtarları ile devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Altıeylül'ü karış karış gezen Başkan Avcı, muhtar ziyaretlerine de önem veriyor. Mahallelerin ihtiyaç ve sıkıntıları hakkında muhtarlardan bilgi alarak istişarelerde bulunan Başkan Avcı, yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Yıldız, Gaziosmanpaşa, Sütlüce ve Dinkçiler Mahallesi Muhtarları ile bir araya gelen Başkan Avcı, istişarenin ve görüş alışverişinin her zaman verimli; geri dönüşlerin de aynı ölçüde olumlu yönde olduğunu söyleyerek önemli bir noktanın altını çizdi.

Başkan Avcı "çok güzel geri bildirimler alıyoruz"

Demokrasilerin temel taşları olan muhtarlar ile iletişim ve istişareyi önemsediğini dile getiren Başkan Avcı "Merkez ve kırsal ziyaretlerimiz sırasında muhtarlarımızla da sık sık bir araya geliyorduk. Bu şekilde hem vatandaşlarımızla hem de muhtarlarımızla görüşerek fikir alışverişi yapma imkânımız oluyor. Bugün de tüm bunlara ek olarak rutin faaliyetlerimiz arasında olan muhtarlık ziyaretlerini gerçekleştirerek birebir istişare etme fırsatı bulduk. Bu ziyaretlerde saygı değer muhtarlarımızın ihtiyaç ve sıkıntıları ile birlikte devam eden çalışmaları da inceleyerek değerlendirme fırsatımız oldu. Biz, bu ziyaretlerin ve incelemelerin yerinde olduğu görüşündeyiz. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Aldığımız bu geri bildirimler de çalışmalarımıza yön vererek daha iyi hizmet sunma hususunda bizlere yardımcı oluyor" dedi.

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