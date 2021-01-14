Pandemi döneminde evlerde sıkılan vatandaşlar Halk Eğitimi Müdürlüğü kurslarına koştu

Burhaniye ilçesinde, pandemi dönemiyle birlikte kapanan Halk Eğitim Merkezi kursları tekrar başlarken, evlerde sıkılan vatandaşlar kurslara yoğun ilgi gösterdi. Sağlık Meslek Lisesi Salonu’nda düzenlenen 220 saatlik halk oyunları kursuna katılan kadınlı erkekli 40 kişi de zeybek oynamaya başladı.

Haftanın 5 günü akşam saatlerinde iki grup halinde düzenlenen kursun öğretmenliklerini Hüseyin Kirli ve Metin Çavdar yapıyor. Kurslara katılan vatandaşlar evlerde çık sıkıldıklarını anlatırken, kurs öğretmeni Hüseyin Kirli’de kaldığı yerden başlayan kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kursa katılmaktan mutlu olduğunu anlatan Seyfettin Oluşan, “ Boş vakitlerimizde birtakım şeyler yapmak istiyoruz. Fakat, pandemi döneminde maalesef imkanlarımız kısıtlı.. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi bu kısıtlı durumlarda bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Biz burada Balıkesir bölgesi zeybek oyunu öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah, öğreneceğiz, oynayacağız. Bu zor dönemde hem öğrenerek hem de oynayarak vakti geçireceğiz” dedi. Ülkü Türköz de,” Şu anda Halk Eğitimi Merkezinin açmış olduğu folklor kursundayız. Bu pandemi döneminde evde canımız çok sıkıldığı için bu kursu açan Halk Eğitim Merkezimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon. Umarız, bu zor süreci güzel geçiririz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz.”dedi. Mehmet Yeşilkır ise, “ Pandemi döneminde bu kurslar bizim için vazgeçilmez bir şey. Yani evde oturmaktansa burada stres atmak bizim için biçilmiş kaftan. Bu konuda bize yardımcı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kurs Eğitmeni Hüseyin Kirli de, “ Öncelikle pandemi döneminde halk oyunları çalışmaları yaptığımız için çok sevinçliyiz. Daha önce bu kurslarımız açılmıştı. Ama, bakanlıktan gelen bir yazı ile bütün kurslarımızı kapatmak zorunda kalmıştık. Şimdi ise, bakanlıktan gelen yazı ile kurslarımız tekrar başladı. Katılım çok iyi. Artık, insanlar evde sıkıldığı için kurslarımıza yoğun ilgi oldu. Öncelikle, bizi destekleyen kurum müdürümüz Bülent Dükancı’ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’ye çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar var olsunlar” dedi. Hak oyunları kursu Mayıs ayına kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.