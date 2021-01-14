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Pandemi emekli çifti ressam yaptı Balıkesir’de pandemiyi fırsata çeviren çift evlerini yaptıkları resimlerle süsleyerek sergi salonuna çevirdi

İHA

Pandemi emekli çifti ressam yaptı Balıkesir’de pandemiyi fırsata çeviren çift evlerini yaptıkları resimlerle süsleyerek sergi salonuna çevirdi

Burhaniye ilçesinde, emekli tekniker eşi ile pandemiyi fırsata çevirerek evlerini sergi salonuna çevirdi. Resim, ahşap oyma ve kabak işleme kurslarına giden Çavuşoğlu çifti, evlerinin bahçesindeki iki odadan birini atölye, birine de sergi salonu yaparken, el emeği ürünlerini sergilemeye başladı.
Geçtiğimiz yıl, ilçe merkezindeki evini merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Mahalesine taşıyan Ergenç Çavuoğılu ve Eşi Ayten Çavuşoğlu, evlerinin bahçesinde kurdukları atölyede, ahşap oyma, kabak işleme ve bir birinden güzel tablolar yaparken, bir taraftan da eski ahşaplara hayat verdi. Pandemi döneminde çalışmalarına ağırlık veren Çavuşoğlu çifti, bu güne kadar çok sayıda meraklıya da yardımcı oldu. 22 yıl önce tarım teşkilatından emekli olan 3 çocuk babası Ergenç Çavuşoğlu, üretmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, “5 yıl süreyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün resim kurslarına katıldım. Daha sonra eşimle birlikte su kabağı ve ahşap oyma kurslarına katıldık. Böylelikle bu işleri yapmaya başladık. Pandemi döneminde yapacak bir şey de olmadığından bu işlere ağırlık verdik. Duvar resimleri, ve ahşap oyma yapıyoruz. Eski sandıkları ve kapıları alıp oyma yapıyoruz. Su kabaklarını işliyoruz. Tablolar yapıyoruz. Çeşitli sunum tabakları ve çerezlikler yapıyoruz. Yani yapacak iş çok. Meraklılar gelip bizi buluyor. Satın alanlar oluyor. Kendi evimizin ve bahçemizin duvarlarına resimler yaptık. Bu işler hoşumuza gidiyor. Bu işleri herkese tavsiye ederim” dedi. Ayten Çavuşoğlu da, “Eşimle birlikte kursları gittik. Eşim kendini geliştirdi. Ben de bir şeyler öğrendim. Baktık şehirde olmuyor. Kızıklı köyüne taşındık. Evimizin bahçesinin köşesinde bir atölye bir de sergi salonu yaptık. Bu pandemi döneminde boş durmayalım dedim. Bu işler bize çok yaradı. Yaptığımız işlerle çok mutlu oluyoruz. Herkesi buraya sergimizi gezmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

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