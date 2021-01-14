Edremit’te ilk aşılar yapıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri ile Türkiye genelinde başlayan Covid 19 aşı çalışmasında Balıkesir’in Edremit Devlet Hastanesi’nde de ilk aşılar sağlık personeline yapılmaya başlandı.

Edremit’te sağlık çalışanlarına vurulmak üzere gelen 220 doz aşı bugün vurulmaya başladı. Edremit Devlet Hastanesinde oluşturulan iki aşı odasında ilk aşılar sağlık personeline uygulanmaya başlandı. Barkod ve dijital kayıt sistemi ile yapılan aşılara sağlık personelinin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Ali Koçpınar “Edremit Devlet Hastanesinde çalışan tüm personellerimize Korona aşıları uygulanmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemde tüm halkımız için de yapılacak aşı uygulaması için www.mhrs.gov.tr`den, 182 hastane randevu sisteminden veya enabız uygulamasından randevu alınması gerekmektedir. Ülke genelindeki aşı çalışmaları kapsamında tüm milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” Dedi.

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