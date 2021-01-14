Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

İHA

Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Balıkesir'de jandarma trafik timleri il genelinde emniyet kemeri uygulaması yaptılar. Trafik timleri 69 araca 36 bin 635 lira idari para cezası uygularken, 23 aracı trafikten men etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri Denetimi” faaliyeti icra etti. Jandarma ekipleri emniyet kemeri denetimi sonucunda bin 754 aracı kontrol ederek, 69 araca 36 bin 635 TL idari para cezası uygularken, 23 aracı trafikten men etti ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 aranan şahıs yakalandı
Karesi'de uyuşturucu hap operasyonu
YEREL HABERLER Karesi'de uyuşturucu hap operasyonu
Sağlık çalışanlarına aşı uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına aşı uygulamasına başlandı
Büyükşehir’den haşereyle mücadeleye dev destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den haşereyle mücadeleye dev destek
Edremit’ten 42 ülkeye sabun ihracatı
YEREL HABERLER Edremit’ten 42 ülkeye sabun ihracatı
790 bin maske, 10,5 ton dezenfektan kullanıldı Büyükşehir Belediyesi nakit ve malzeme desteği verdi
YEREL HABERLER 790 bin maske, 10,5 ton dezenfektan ...
Edremit’te ilk aşılar yapıldı
YEREL HABERLER Edremit’te ilk aşılar yapıldı
Ayvalık’ta Covid19 aşısı uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Covid19 aşısı uygulanmaya başladı
Gönen AK Parti'den CHP'li ilçe belediyesine kınama
YEREL HABERLER Gönen AK Parti'den CHP'li ilçe belediyesine kınama
Sahte altın bozdurmak istedi, polisten kaçamadı Edremit’te sahte altın bozdurmaya çalışan kişi, kuyumcunun kepengi indirmesi sonucu, polis tarafından kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Sahte altın bozdurmak istedi, polisten ...
Pandemi emekli çifti ressam yaptı Balıkesir’de pandemiyi fırsata çeviren çift evlerini yaptıkları resimlerle süsleyerek sergi salonuna çevirdi
YEREL HABERLER Pandemi emekli çifti ressam yaptı Balıkesir’de ...
Pandemi döneminde evlerde sıkılan vatandaşlar Halk Eğitimi Müdürlüğü kurslarına koştu
YEREL HABERLER Pandemi döneminde evlerde sıkılan vatandaşlar Halk ...
MHP'den Organize Sanayi Bölgesine ziyaret
YEREL HABERLER MHP'den Organize Sanayi Bölgesine ziyaret
Başkan Avcıdan muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Avcıdan muhtarlara ziyaret
Sındırgı'da Covid aşı çalışması başladı
YEREL HABERLER Sındırgı'da Covid aşı çalışması başladı
Ayvalık AHEM’den sanatsal faaliyetler farkındalığı
YEREL HABERLER Ayvalık AHEM’den sanatsal faaliyetler farkındalığı
Karesi Belediyesi temizlik hizmetlerini güçlendiriyor Temizlik işleri ek binası 15 Mart’tan önce hizmete girecek
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi temizlik hizmetlerini ...
Balıkesir’de Covid aşılaması başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Covid aşılaması başladı
Kazdağları’nda beklenen kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Kazdağları’nda beklenen kar yağışı başladı
Ayvalık Belediyesi sokaktaki dostlara 10 ton mama dağıttı
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi sokaktaki dostlara 10 ton mama ...
Bandırma'da aşılama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bandırma'da aşılama çalışmaları başladı
Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova Belediye
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova ...
Gönen'in yüksek kesimlerine ilk kar düştü
YEREL HABERLER Gönen'in yüksek kesimlerine ilk kar düştü
Gönen'de ilk aşı Başhekim Atıcı'ya yapıldı
YEREL HABERLER Gönen'de ilk aşı Başhekim Atıcı'ya yapıldı