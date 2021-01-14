BAÜN Hastanesinde Covid 19 Aşılama Programı Başladı

Covid 19 salgınına karşı tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen aşılama programı Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde de başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelik sıralaması doğrultusunda Hastane çalışanları ile Tıp Fakültesi personeli ve hastanede görevli stajyer öğrenciler, randevularını alarak aşı uygulama alanında aşılarını olmaya başladı.

Aynı zamanda Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da almış olduğu aşı randevusu doğrultusunda hastaneye başvurarak aşı uygulamasını gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş daha sonra aşı uygulama alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler aldığı sağlık çalışanlarına da görevlerinde kolaylıklar diledi.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, aşı uygulaması sürecinde ilgili kurumlar ile koordine olarak kısa sürede gerekli hazırlıkların üniversite bünyesinde de tamamlandığını ifade ederken, Sağlık Bakanlığının öncelik sıralaması doğrultusunda aşılama çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.