Osmanlı mirasını lise öğrencileri yaşatıyor

Balıkesir’in AltıeylülGülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri Osmanlı Mirasını etwinning projesi ile yaşatmaya çalışıyor.
Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Türkan Zorcan'ın yürüttüğü, Edebiyat öğretmeni Cennet Erol’un ortak olduğu “Osmanlı İmparatorluğu Yansımaları" (Reflections of the Ottoman Empire) adlı e Twinning projesine toplam 9 Türk ve 4 yabancı öğretmen ile 130 öğrenci katılım sağladı.
Proje ile Osmanlı Devleti’ne ait ebru, mimari, musiki, şiir, tezhip, hat gibi birçok sanat dalı incelenmiş; web.2 araçları ile eğlenceli etkinlikler yapılarak kültürel miras alanında farkındalık oluşturulmuştur. Projenin sonunda öğrenciler sırayla Balkanlar’dan Anadolu’ya göçü konu alan bir hikayeyi birleştirerek özgün bir eser ortaya koymuşlardır.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.