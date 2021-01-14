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Pandemi döneminde evde kalmayı fırsata çevirdiler

DHA

Pandemi döneminde evde kalmayı fırsata çevirdiler


Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, emekli tarım teknikeri Ergenç Çavuşoğlu ile eşi Ayten Çavuşoğlu, pandemi dönemini evlerinde ahşap oyma, kabak işleme ve tablolar yaparak geçiriyor.
Geçen yıl ilçe merkezindeki evini, 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Mahallesine taşıyan Ergenç Çavuoğlu ve eşi Ayten Çavuşoğlu, bahçelerindeki bir odayı atölyeye dönüşürdü. Pandemi dönemini evlerinde geçire çift, bunu fırsata çevirdi. Ahşap oyma, kabak işleme ve bir birinden güzel tablolar yapan çift, bunları da yine evlerinin bahçesindeki diğer odada sergilemeye başladı.
Tarım teşkilatından emekli olan 3 çocuk babası Ergenç Çavuşoğlu, üretmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "5 yıl süreyle Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün resim kurslarına katıldım. Daha sonra eşimle birlikte su kabağı ve ahşap oyma kurslarına katıldık. Böylelikle bu işleri yapmaya başladık. Pandemi döneminde yapacak bir şey de olmadığından bu işlere ağırlık verdik. Duvar resimleri ve ahşap oyma yapıyoruz. Eski sandıkları ve kapıları alıp oyma yapıyoruz. Su kabaklarını işliyoruz. Tablolar yapıyoruz. Çeşitli sunum tabakları ve çerezlikler yapıyoruz. Yani yapacak iş çok. Meraklılar gelip bizi buluyor. Satın alanlar oluyor. Kendi evimizin ve bahçemizin duvarlarına resimler yaptık. Bu işler hoşumuza gidiyor. Bu işleri herkese tavsiye ederim" dedi.
Ayten Çavuşoğlu da "Eşimle birlikte kurslara gittik. Eşim kendini geliştirdi. Ben de bir şeyler öğrendim. Baktık şehirde olmuyor. Kızıklı köyüne taşındık. Evimizin bahçesinin köşesinde bir atölye, bir de sergi salonu yaptık. Pandemi döneminde bu işler bize çok yaradı. Yaptığımız işlerle mutlu oluyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Herkes bir şeyler yapmalı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2021-01-14 20:20:30

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