10 ilde FETÖ opreasyonu başlatıdı

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Balıkesir merkezli “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik 10 il de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

“Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında 9´u ihraç 19 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 10´ü halen görevde, 9´u ihraç toplamda 19 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması´na (FETÖ/PDY) yönelik Balıkesir merkezli Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars´da 28 adreste FETÖ´nün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyona başladı.

Operasyon devam ediyor.

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