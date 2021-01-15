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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) 1764 metrede kar keyfi

İHA

(ÖZEL) 1764 metrede kar keyfi

Balıkesir’in Sındırgı ilçe sınırları içinde yer alan 1764 rakımlı Ulus Dağı kar özlemini çeken vatandaşların uğrak yeri oldu. Ulus Dağı’na yakın olan Kepez kırsal mahallesi sakinlerinden Muammer ve Osman Kocadağ kardeşler, arkadaşları ile birlikte kar keyfini yaşamak için alaca karanlıkta Ulus Dağı’na çıktı. İki kardeş Ulus Dağı’nda sosis kızarttı, semaverde çay demleyerek manzaranın keyfini çıkardı.
1764 rakımlı Ulus Dağı’nın zirvesine kar keyfi yaşamak için çıkan Muammer ve Osman Kocadağ kardeşler yaktıkları ateşte bir yandan ısınırken, bir yandan da yanlarında getirdikleri yiyecekleri odun ateşindeki semaverde demledikleri çayla beraber yemenin zevkini yaşadı. Kocadağ kardeşler Ulus Dağı’nda çektikleri video ile kar özlemini çeken herkese davet çıkararak, Sındırgı’nın doğal güzelliklerinin herkes tarafından görülmesi gerektiği mesajı verdiler.
Kepez kırsal mahallesinden kar keyfi yaşamak için Ulus Dağı’na gelen Muammer Kocadağ burada çektiği videoda ilçenin güzelliklerini sıraladı. Sındırgı’nın doğal yaşam açısından zengin bir yöre olduğunu dile getiren Muammer Kocadağ, kar özlemi çeken herkesin Ulus Dağı’na gelmesi çağrısında bulundu. Muammer Kocadağ, “Ulus Dağı’nın zirvesinde ateşimizi yaktık. Bir yandan semaverde çayımız oluyor. Bizlere başka ne diyebilirim ki yani Rabbim öyle imkanlar sunuyor ki bizlere aslında şükrünü bilemiyoruz, şükretmemiz lazım. İnsan buralara geldiğinde bize 'Ulus Dağı’nda ne var? Sen İstanbul’dan mı geldin, hiç kar görmedin mi' diyorlar. Burada çok güzel manzara var, insan burada yaşlanır mı? İnsanlar buraya gelmek için çabalar, buraya gelmenin fırsatını bulur. Kısacası her şeyin harika olduğu Sındırgı Ulus Dağı’na misafirlerimizi her zaman bekliyoruz” diye konuştu.

“Bursa’nın Uludağ’ı varsa bizim de Ulus Dağı’mız var”
Ulus Dağı’nı Sındırgı’nın Uludağ’ı olarak nitelendiren Muammer Kocadağ, “Nasıl Bursa’nın Uludağ’ı varsa bizim de doğal şehir Sındırgı’mızın Ulus Dağı var. Ulus Dağı yollarıyla, manzarasıyla Sındırgı’nın Uludağ’ı. Ulus Dağı’na geldiğinize de pişman olmayacaksınız. Biz bu zamana kadar neden Bursa Uludağ’a gittik, biz neden bu zamana kadar Sındırgı Ulus Dağı’nı göremedik, keşke Sındırgı’nın Uludağ’ını görseydik diyeceksiniz. Şu ana kadar Ulus Dağı’mıza saydım 25 tane misafirimiz geldi. Biz de onlara burada elimizden geldiği kadar semaver hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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