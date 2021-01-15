Jandarmadan 69 araca 36 bin lira ceza

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Balıkesir'de jandarma Trafik Timleri trafikte yaya önceliği denetimi yaptı. Jandarma trafik timleri 69 araca 36 bin 1 lira idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, İçişleri Bakanlığının “Önce Yaya Uygulaması” talimatı gereğince toplumsal duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak "Yaya Önceliği Denetimi” faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timleri Yaya önceliği denetimi sonucunda; 209 denetim yaparken, 69 araca 36 bin 1 TL idari para cezası uygularken, 9 araç trafikten men edildi.

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