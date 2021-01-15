Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına şok operasyon

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma uyuşturucu kullananları gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaları sonucunda, ilçede uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen; U.F. , F.Y. , S.K., A.K., M.V.E, Z.B., ve R.C. . isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin otomobil ve üstlerinde yapılan aramalarda; 6 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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