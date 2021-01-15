Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına şok operasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma uyuşturucu kullananları gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaları sonucunda, ilçede uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen; U.F. , F.Y. , S.K., A.K., M.V.E, Z.B., ve R.C. . isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin otomobil ve üstlerinde yapılan aramalarda; 6 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.